Roma, Mancini alla Rai: "Quando vedo El Shaarawy rincorrere Theo a tutto campo... Felici ma è solo il primo round"

Gianluca Mancini ha parlato alla Rai nel post partita di Milan-Roma. Queste le dichiarazioni del difensore giallorosso che oggi ha deciso la partita con il suo gol.

Sei ancora protagonista: “I protagonisti siamo tutti noi, non solo io che ho segnato. Tutti abbiamo fatto una buona partita. È il primo round, è tutto aperto contro una grande squadra contro il Milan. È tutto aperto. Ora prepariamo la partita di domenica e poi all’Olimpica ci aspetta una grande partita”.

Grande serata in uno stadio importante: “La Roma non vinceva a San siro dal 2017. Vinci un derby e ti dà quella carica per fare ancora meglio. Quando vedo Dybala, Lukaku, Pellegrini ed El Shaarawy che rincorre a tutto campo Theo… Gliel’ho detto, se vedo voi fare questo al 90% possiamo portarla a casa. Siamo stati bravi a soffrire. Ci dà consapevolezza, la consapevolezza di venire a San Siro e fare risultato ce l’abbiamo e stasera l’abbiamo dimostrato”.

Gol al derby, gol stasera… “Provo una felicità immensa. Ho passato dei giorni dove si parlava di me… Vincere il derby, venire a San Siro e vincere contro questa grande squadra in questa maniera… Bisognava soffrire e l’abbiamo fatto. Una grande gioia e una grande serata da parte di tutti. Non posso chiedere di meglio dopo questa settimana”.