Roma, verso il Milan: Dybala e Lukaku in gruppo nell'allenamento di rifinitura

vedi letture

Secondo quanto riferisce Sky, nell'allenamento di rifintura della Roma in vista del match di domani sera contro il Milan, erano presenti in gruppo sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku, ultimo acquisto del club giallorosso. Entrambi non dovrebbero partire dal primo minuto, ma dalla panchina. Lo riporta vocegiallorossa.it.