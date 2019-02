Roma, Zaniolo: "Meritavamo di più. Dobbiamo lavorare giorno per giorno per la Champions”

Il sito ufficiale della Roma riporta le parole di Nicolò Zaniolo che ha commentato così il pareggio contro il Milan: "Meritavamo di più. Abbiamo avuto 3 o 4 occasioni nitide da realizzare ma non ci siamo riusciti. Non c’è nulla da buttare, la prestazione c’è stata e venerdì c’è un’altra partita da vincere. Di Francesco mi ha chiesto di uscire sul loro difensore centrale con l’esterno che avrebbe scalato dentro, poi mi ha detto di fare quello che sapevo. Il nostro momento? Noi pensiamo ad allenarci e a dare tutto in campo anche davanti ai nostri tifosi, per dimostrare che la sconfitta di Firenze è stata un caso. Dobbiamo lavorare giorno per giorno per qualificarci in Champions”.