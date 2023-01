Salernitana, Nicola: "Ci sentiamo leoni in gabbia, confrontarsi con i campioni d'Italia ti da tensione e desiderio in più"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita della sfida contro il Milan: "C’è una voglia pazzesca di ricominciare a giocare, ci si sente dei leoni in gabbia. In questo caso confrontarsi subito con un avversario di grande valore, in questo caso specifico i campioni d’Italia, ti da quel senso in più di tensione, di desiderio in più. Ci sono delle incognite e vale per tutte le squadre, giocare porta sempre a verificare. Il Milan è arrivato con la formazione che ci aspettavamo, noi siamo nelle condizioni di opporci con le nostre armi, che sono voglia, entusiasmo, organizzazione, voglia di soffrire e cercare di essere più precisi possibili”.