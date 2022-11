Salisburgo, pericolo Okafor: già 9 gol in 19 partite stagionali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il pericolo numero uno del Salisburgo a cui la difesa del Milan dovrà prestare attenzione domani sera è Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 che già nella gara di andata ha fatto male ai rossoneri. Il calciatore elvetico ha già segnato la bellezza di 9 gol in 19 partite stagionali, di cui 3 in Champions League contro Milan e Chelsea. Tutto condito da due assist, uno in campionato e l'altro in coppa nazionale.