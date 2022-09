Salisburgo, settima vittoria in campionato: battuto in trasferta il Ried

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la striscia positiva in campionato del Salisburgo, avversario del Milan nel gruppo E di Champions League. Gli austriaci hanno infatti ottenuto la settima vittoria stagionale in Bundesliga, superando esternamente il Reid per 0-3 e restando in testa alla classifica con 18 punti. Decisivi i gol messi a segno da Sesko, Adamu e Okafor.