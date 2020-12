Sampdoria, contro il Milan una maglia speciale per i 120 anni dell’Andrea Doria

Dopo aver reso omaggio alla Società Ginnastica Sampierdarenese, la Sampdoria intende celebrare in maniera speciale i 120 anni dalla fondazione della sezione calcio della Società Ginnastica Andrea Doria. Per questo, secondo quanto riferisce il sito ufficiale della Sampdoria, in occasione del posticipo domenicale con il Milan, la squadra scenderà in campo con l’inconfondibile completo a quarti bianchi e blu disegnato nel 1900 proprio per l’Andrea Doria. Un nome, quello dell’ammiraglio della Repubblica genovese (1466-1560), che resta strettamente legato a Genova e alla sua storia, non soltanto sul piano sportivo ma anche su quello politico e sociale, artistico e culturale.