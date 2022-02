Sampdoria, nel riscaldamento maglia speciale con messaggio a Gabbiadini

La stagione di Manolo Gabbiadini è già finita a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. E l'affetto della Sampdoria per il suo attaccante si fa sentire eccome. Qualche giorno fa lo striscione dei tifosi a Bogliasco, oggi una bella iniziativa della squadra: durante il riscaldamento, prima della partita col Milan, i blucerchiati sono scesi in campo con una maglia speciale, in onore dell'attaccante bergamasco. "Forza Manolo", il messaggio dei suoi compagni.