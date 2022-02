Sarri: "Per il Milan la Coppa Italia può essere un traguardo secondario"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, sottolineando l'importanza della competizione per la propria squadra: "Non dobbiamo essere condizionati dalla partita di campionato in cui abbiamo perso in maniera netta. Dobbiamo giocare con tanta motivazione, per noi che siamo nella terra di nessuno la Coppa Italia è un traguardo importante. Per il Milan, invece, che è in lotta per lo scudetto può essere un traguardo secondario. Noi adesso dobbiamo sparare più cartucce possibili".