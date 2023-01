Sassuolo, Carnevali a Sky: "Il nostro è un momento difficile ma che riguarda anche gli amici del Milan"

MilanNews.it

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport nel pre partita della sfida odierna contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla classifica: “Non credo che preoccuparci sia la parola giusta ma dobbiamo fare attenzione, la Serie A è un campionato difficile. Siamo abituati a vedere il Sassuolo in posizioni più alte ma anche questo fa parte del gioco del calcio. Mi aspettavo di più da chiunque, da tutti noi. Siamo tutti sullo stesso piano, dobbiamo cercare di dare il massimo e lo stiamo dando. Anche oggi siamo un po’ in difficoltà ma sono convinto che faremo una buona gara”.

Sul mercato: “Sicuramente faremo qualcosa in uscita, in entrata vediamo: siamo convinti di avere una buona squadra”.

Sullo scambio col Bologna per Vignato: “Stiamo parlando con il Bologna, ci sono anche altre situazioni. Vediamo se riusciamo a portarla a termine”.

Sul momento: “Dionisi gode della massima fiducia, la squadra sta facendo bene in allenamento. Siamo convinti di poter recuperare. È un momento così ma ne siamo coscienti. Dobbiamo stare uniti, ma è un problema che in questo momento riguarda anche altre squadre, come noi in bassa classifica anche gli amici del Milan in alta classifica. Bisogna far quadrato e uscire da questa situazione”.

Su Maxime Lopez: “Dobbiamo pensare che è reduce da un infortunio e sta recuperando. Deve essere lui il primo ad essere delle sue qualità per tornare il prima possibile nelle sue condizioni migliori. Sta a lui ritrovare forma fisica e concentrazione per tornare a dare qualcosa che un po’ ci sta mancando”.