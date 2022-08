Sassuolo, Dionisi non pensa al turn-over: "Contro il Milan la migliore formazione"

MilanNews.it

“Non ci sono tanti giorni di recupero e dobbiamo fare di necessità virtù, lo stesso per il Milan, nessun alibi. Turnover? Vediamo, non mi piace parlare di turnover perché chi gioca gioca con merito, sicuramente dobbiamo dosare bene le forze, pensando alla partita giocata, alla prossima con il Milan, sapendo che ci sarà poi una terza partita dopo pochi giorni. Oggi però pensiamo al Milan, giocherà la migliore formazione”. Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, sulla probabile formazione per la sfida contro il Milan.