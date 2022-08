Sassuolo, Dionisi su Pinamonti: "Sta bene fisicamente, il suo inserimento è a buon punto"

MilanNews.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, si è così espresso in conferenza stampa pre Milan su alcuni singoli, a cominciare da Pinamonti: “Buono. Andrea sta bene fisicamente, l’inserimento nella squadra è a buon punto. Ci vuole del tempo per acquisire la conoscenza del singolo giocatore che può darti la palla in un certo momento e tu puoi intuire con uno sguardo. Andrea è intelligente, si è messo a disposizione. Non carichiamolo di ulteriore responsabilità. Continuerà a far bene come ha già fatto”.

Alvarez può giocare?

“Magari sì, non so se dall’inizio o a partita in corso. Si è allenato tanto, è cresciuto nell’allenamento, si sta avvicinando al livello della squadra. È arrivato con le sue qualità che sono importanti, ma facendo uno sbalzo dal Sud America al nostro campionato occorre un po’ di tempo, giocando potrebbe trovarlo prima e sicuramente presto giocherà”.

Thorstvedt?

“È entrato bene, non solo lui, anche Greg, poteva far gol ma è stato un po’ sfortunato. Chi entra cerca di fare il massimo e lo fa nel migliore dei modi. Potrebbe darsi che giochi dal 1’ minuto, se non gioca lui gioca uno bravo quanto lui, quindi vediamo. Oggi ci alleniamo, domani mattina “.