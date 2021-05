Sky - Atalanta, discreto ottimismo per il recupero di Gosens

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, c'è discreto ottimismo a Zingonia per il recupero di Robin Gosens. Il numero 8 orobico, infatti, era uscito acciaccato dal match di Coppa Italia contro la Juve per una botta alla caviglia (sul fallo tanto discusso di Cuadrado, ndr). Dunque, il tedesco potrebbe partire titolare con il Milan.