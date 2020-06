SPAL, Di Biagio: "Dobbiamo provare a fare punti anche contro il Milan"

Luigi Di Biagio, allenatore della SPAL, nonostante la sconfitta contro il Napoli che relega i ferraresi all'ultimo posto in classifica, non ha nessuna intenzione di arrendersi: "L'aritmetica non ci condanna quindi non vedo il motivo per il quale dovremmo gettare la spugna - riporta Lospallino.com - All'orizzonte ci attendono partite che possono essere la chiave di volta della nostra stagione: Samp, Udinese e Genoa, tutti scontri diretti nei quali ci giochiamo tutto. Normale che dobbiamo provare a fare punti anche contro il Milan. Quello contro il Napoli è stato un buon test che di deve dare la consapevolezza che continuare a inseguire la salvezza non è un'utopia. Lottiamo anche se la situazione è difficile".