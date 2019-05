Spal, Semplici: "Mi auguro non ci sia rilassamento. Vogliamo concludere con una bella prestazione"

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha presentato in sala stampa la sfida di domani sera, ore 20.30, contro il Milan: "Mi auguro che non ci sia rilassamento, vogliamo concludere con una bella prestazione. Una vittoria ci permetterebbe di arrivare in una posizione impensabile, voglio una grande partita contro una grande squadra. I ragazzi hanno voglia e desiderio di chiuderla stagione nel migliore dei modi per festeggiare con la nostra tifoseria"