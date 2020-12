Sparta Praga, Kotal: "Il Milan ha giocatori di qualità, è in testa al campionato con cinque punti di vantaggio"

Vaclav Kotal, allenatore dello Sparta Praga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan: "Ibra non ci sarà, ma aanno più varianti. Rebic, Maldini, Colombo... Vediamo, abbiamo guardato tutte le partite, ci siamo preparati perché i giocatori siano pronti. Sono primi in Serie A con cinque punti di vantaggi. Sono bravi, hanno una rosa ampia e di qualità. Poi ci sono giocatori come Ibrahimovic, Castillejo, Leao e così via. Sono calciatori di qualità. Faremo di tutto per creargli difficoltà".