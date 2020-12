Sparta Praga, Kotal: "Sacek sarà in formazione. Il Milan è una squadra forte ma proveremo a batterla"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dello Sparta Praga Kotal ha parlato della gara con il Milan. Queste le sue parole:

Sulla partita con il Milan...

"Abbiamo fatto un'analisi della scorsa partita e allo stesso tempo ci stavamo preparando per questa. Abbiamo chiarito quali fossero le carenze. Lavoreremo per garantire che gli errori che commettiamo non vengano ripetuti. Vogliamo provare a vincere contro una squadra forte"

Michal Sáček è così in forma da poter essere in formazione?

"È in buona condizione. Penso che sarà in formazione."

Ti mancano due giocatori esperti. È una possibilità per dare ai giovani giocatori l'opportunità di giocare una partita così importante?

"Certamente. Il problema per i giovani giocatori era che erano infortunati. Ad esempio, Karabec o Polidar. Spero che tutti siano pronti ora e che uno di loro avrà sicuramente una possibilità."

Quali sono le caratteristiche principali che noti per i giovani giocatori?

"Non avevano minuti nelle gambe. Abbiamo cercato di impostare la situazione come in una partita con allenamenti intensi. La partita con il Milan ce lo dimostrerà."