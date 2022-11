MilanNews.it

Cattive notizie in casa Spezia alla vigilia del match in programma a San Siro contro il Milan. Il tecnico biaconero Luca Gotti è stato costretto a non convocare il centrocampista Emmanuel Gyasi, che ha accusato un problema di recente e che di conseguenza non prenderà parte alla trasferta prevista a Milano.