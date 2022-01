Spezia, provate situazioni tattiche e sviluppi offensivi: il report odierno

Nuova seduta mattutina per le Aquile di mister Thiago Motta, che proseguono nella preparazione della sfida al Milan in programma lunedì.

Riscaldamento tecnico, situazioni tattiche, sviluppi offensivi e partitelle per le Aquile, che dopo il lavoro personalizzato di ieri, hanno riaccolto in gruppo anche Salva Ferrer, con i soli Leo Sena e Colley indisponibili per il match di San Siro.

Per domani è in programma un nuovo allenamento mattutino a Follo.