Stella Rossa, vietate ai tifosi le due trasferte di Champions a Milano

I tifosi della Stella Rossa non potranno viaggiare a Milano per le partite che vedranno la formazione di Belgrado in campo in Champions League contro Inter e Milan. A darne notizia è lo stesso club serbo con un comunicato attraverso i suoi canali ufficiali: "L'FK Crvena Zvezda informa il pubblico che la polizia italiana ha vietato l'arrivo e la presenza dei tifosi del nostro club alle prossime partite di Champions League contro l'Inter (1 ottobre) e il Milan (11 dicembre).

Il Ministero dell'Interno italiano ha proibito l'accesso ai tifosi della Stella Rossa per le partite che il nostro club disputerà nel Paese contro Inter e Milan. La Crvena Zvezda fa appello a tutti i tifosi affinché non viaggino per assistere alle partite indicate, poiché l'ingresso non sarà consentito, così come non sarà permesso alcun tipo di assembramento. La decisione si applica ai tifosi che vivono in Serbia, ma anche a quelli residenti in altri paesi europei.

La polizia italiana ha vietato la vendita dei biglietti per qualsiasi settore dello stadio. Per l'acquisto di un biglietto è necessario presentare il passaporto, e il nome sul biglietto e sul passaporto devono essere identici al momento dell'ingresso allo stadio.

L'FK Crvena Zvezda sottolinea che si tratta di una decisione su cui il club non ha potuto influire, e ancora una volta fa appello ai tifosi affinché la rispettino".

La soglia di attenzione delle forze dell'ordine a Milano resta alta per entrambe le partite, considerata la possibilità che sostenitori serbi possano comunque decidere di affrontare la trasferta.