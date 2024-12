Thiago Motta fa il punto sugli assenti in casa Juve: il 3 gennaio la Supercoppa

Fra meno di due settimane il Milan sarà impegnato nella semifinale di Supercoppa Italiana, che quest'anno si disputa a Riyadh in Arabia Saudita, contro la Juventus di Thiago Motta. I rossoneri puntano di recuperare un po' di calciatori al momento assenti per infortunio - tra cui Leao e Pulisic - ma anche i bianconeri non sono messi benissimo dal punto di vista della salute. In tal senso Motta, nella conferenza pre Monza, ha parlato degli assenti, facendo il punto sui possibili rientri.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, presenta in conferenza stampa la partita contro il Monza. Si parte dagli assenti: "Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valuteremo Cambiaso. In verità, potrei anche portare Douglas, ma domani voglio tutti al cento per cento e vedremo nella prossima partita se ci sarà o meno".