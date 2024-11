Thiago Motta: "Mai stato vicino al Milan. Kalulu ha sempre voluto venire alla Juve"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato della sua possibilità di allenare proprio i rossoneri e ha detto la sua su Pierre Kalulu, arrivato in estate proprio dal Diavolo

È stato vicino al Milan? La partita si giocherà sulle fasce?

"Mai stato vicino al Milan. Le fasce sono molto importanti, ma anche noi siamo forti. Sarà importante anche la zona centrale. Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte".

Su Kalulu

"La cosa più importante è che lui ha sempre voluto venire. Dal primo giorno si è messo a disposizione del gruppo. Lui è capace di coprire tante posizioni in difesa, perché è disponibile e generoso. È intelligente, disponibile, generoso, anche leader a suo modo. Parla poco, ma parla giusto con tono giusto quando lo fa, cercando di costruire, aiutare, siamo molto contenti di avere lui nel gruppo. Deve continuare a lavorare nella stessa maniera. Non deve cambiare niente, aiutare la squadra. È uno di quelli in squadra che giocando tanto riesce a mantenere il livello durante tutte le partite, e non è facile, fisicamente e mentalmente. Soprattutto mentalmente, e non è facile. Per questo gioca in una squadra di altissimo livello come la Juventus".