Timothy Weah: "Onorato di aver giocato e segnato contro il Milan"

Timothy Weah, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria per 2-0 sul Milan: "Stasera è incredibile, una vittoria meritata perché lavoriamo sempre bene e sono veramente felice per Mbangula perché è un giocatore che lavora tanto sia in partita che in allenamento".

Tuo padre aveva segnato una doppietta qui col Milan, lo sapevi?

"Sì, l'avevo visto, sono onorato di aver giocato contro il Milan facendo gol. Dobbiamo continuare così, anche io".