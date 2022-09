TMW - Lo Spezia, la Corea e la tripletta all'Atalanta: Orsic pericolo pubblico numero uno per il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'aver battuto il Chelsea nell'esordio del girone Champions ha inevitabilmente puntato i fari sulla Dinamo Zagabria, ovvero la squadra che vuole in qualche modo candidarsi a sorpresa della fase iniziale della competizione. Una squadra ostica, che difende bene e attacca con qualità e in cui spicca, non solo per la rete che ha steso i Blues, il talento di Mislav Orsic. Un giocatore dalla carriera bizzarra e che ha incrociato già diverse volte la propria traiettoria con l'Italia.

Dallo Spezia alla Corea, fino alla tripletta a Gasperini

Attaccante classe '92, nel 2013 fu lo Spezia la prima squadra di un certo spessore a notarlo e a portarlo in Italia dall'Inter Zapresic. Con i liguri in Serie B collezionò solo 9 presenze, prima del girovagare. Rijeka, poi Corea del Sud con lo Jeonnam Dragons, qualche mese in Cina al Changchun Yatai e ancora Corea, con l'Ulsan Hyundai. Poi, nel 2018, il ritorno in patria e la firma con la Dinamo Zagabria, società di cui oggi è faro tecnico e mediatico. Col suo attuale club nel 2019 stese da solo l'Atalanta nella prima giornata del girone, segnando una fantastica tripletta nel 4-0 del Maksimir. Ora il nuovo incrocio italiano col Milan, sperando che il piede sia meno caldo rispetto a quella straordinaria prestazione del 18 settembre del 2019.