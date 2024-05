Torino, Buongiorno: "Daremo il massimo, spero che lo stadio ci sostenga"

Il capitano granata Alessandro Buongiorno ha parlato a DAZN nel pre partita di Torino-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

L’ultima gara in casa della stagione. Che clima ti aspetti? “Noi daremo il massimo. Spero che lo stadio ci sostenga e ci spinga per tutta la partita per permetterci di dare il massimo e cercare di vincere. Poi quello che accadrà lo accetteremo”.