Torino, Juric sul futuro di Belotti: "Non andrà via a gennaio"

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato così oggi in conferenza stampa di Andrea Belotti: "E' entrato bene con Napoli e Genoa, il suo recupero procede graduale e bisogna stare attenti. E' stata una pausa lunga, ma va bene. Il contratto? A gennaio non va via, si vede a fine campionato. E' inutile speculare, non accadrà nulla. Mi auguro faccia una grande stagione, poi ci guarderemo negli occhi e sceglierà il suo futuro. Non ci saranno avvicinamenti, mi auguro faccia un bell'anno e poi si vedrà" riporta TuttoMercatoWeb.com.