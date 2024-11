Tra una settimana Milan-Juve: il bilancio di Thiago Motta contro il Milan

Tra una settimana esatta riprenderà il campionato e lo farà subito con il botto: sabato 23 novembre alle 18, infatti, si gioca il big match Milan-Juventus che sarà particolarmente importante per la classifica, specialmente quella rossonera che non avrà molti altri appelli per rimanere attaccato all'affollato treno di testa.

Il Milan sfiderà Thiago Motta, tecnico emergente che era stato valutato anche per il post Pioli a Milanello ma aveva già un accordo con i bianconeri. Sarà il sesto confronto tra il Diavolo e il tecnico italo-brasiliano. Nei cinque precedenti solamente in una occasione Motta ha avuto la meglio dei rossoneri, alla guida dello Spezia nella famosa gara persa con il gol di Nzola segnato dopo quello annullato clamorosamente a Messias dall'arbitro Serra. Per il resto due pareggi (entrambi alla guida del Bologna) e due vittorie del Milan (una alla guida dello Spezia e una alla guida del Bologna).