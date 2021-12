Udinese, Becao non convocato per la sfida contro l'Empoli. Out anche Pereyra

Si riportano di seguito i convocati di Luca Gotti per il match tra Udinese ed Empoli di domani:

PORTIERI: 1 Silvestri; 20 Padelli; 65 Carnelos

DIFENSORI: 2 Perez; 3 Samir; 4 Zeegelaar; 17 Nuytinck; 87 De Maio; 93 Soppy

CENTROCAMPISTI: 5 Arslan; 6 Makengo; 8 Jajalo; 13 Udogie; 24 Samardzic

ATTACCANTI: 7 Success; 9 Beto; 10 Deulofeu; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 45 Forestieri

Tra i friulani, prossimi avversari del Milan in campionato, da segnalare le assenze di Becao e di Pereyra; se per l'argentino è impossibile il recupero per la sfida di sabato, per il numero 50 si tratta solo di uno stop precauzione: dovrebbe tornare a disposizione per il Milan.