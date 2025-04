Udinese, Brenner in gruppo. Può trovare spazio contro il Milan

Se le condizioni dell'asso dell'attacco Florian Thauvin ancora non possono lasciare del tutto mister Kosta Runjaic, in casa Udinese c'è comunque da registrare la possibilità che torni abile e arruolabile nel prossimo futuro un altro attaccante, assente dalle scene da lungo tempo. Si tratta di Brenner Souza da Silva, noto semplicemente come Brenner. Reduce da un'altra annata sfortunata e a lungo lontano dal campo (non gioca una partita ufficiale ormai dal 25 novembre scorso, l'ultima da titolare risale addirittura a inizio ottobre) l'attaccante brasiliano classe 2000 nell'allenamento di ieri dell'Udinese appare in gruppo in diversi scatti.

Già nelle passate settimane, l'allenatore dei friulani Kosta Runjaic aveva raccontato di come l'attaccante brasiliano si stesse allenando con la squadra. Visto il prolungarsi dei problemi legati a Thauvin, l'assenza di Sanchez e i nuovi dubbi su Davis, Brenner potrebbe rappresentare una nuova opzione verso la sfida contro il Milan. Le prossime giornate saranno decisive per il tecnico dell'Udinese per scegliere se convocare il classe 2000 per la partita di venerdì sera.

La partita tra Udinese e Milan purtroppo non riporta alla mente solamente azioni e gol, ma anche episodi legati al tema del razzismo, come nella scorsa stagione, quando la partita fu interrotta poiché il portiere rossonero Mike Maignan aveva abbandonato il campo a seguito di alcuni, isolati, insulti di matrice razziale. Nelle scorse ore a Udine il clima è tornato a inasprirsi ed è stato affisso un nuovo striscione nei confronti del giocatore.