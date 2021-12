Udinese, Cioffi a DAZN: "Oggi ho visto una squadra che aveva voglia contro un avversario forte ma stanco"

L'allenatore dei friulani Gabriele Cioffi è stato intervistato da DAZN al termine di Udinese-Milan.

Sull’atteggiamento: “Sono partito avvantaggiato perché il lavoro fatto da Gotti è stato importante, sono partito da base solide. Ringrazio allo staff per la fiducia, la società e i ragazzi. Ho visto una squadra che corre, che lotta, che aveva voglia”.

Sull’aggressività del primo tempo: “È chiaro che avremmo voluto giocare di più, avevamo preparato la partita per andare più sugli esterni. Quella di oggi è la partita che deve fare l’Udinese. Avevamo una squadra di livello, seppur stanca. Venivamo da un trauma, è una sconfitta per tutti che Gotti sia andato via. È normale che un pizzico di insicurezza te lo porti dietro. Ma devo dire solo bravi ai ragazzi, c’è tanto da costruire”.

Su Deulofeu: “Continueremo sul percorso presentato stasera. Ha fatto una grande partita, come la squadra in generale. Devo ringraziare tutti, non ho visto nessuno che tirava il piede indietro. Peccato per alcune ingenuità, abbiamo fatto qualche fallo che potevamo evitare. Non si può avere tutto, si riparte da cosa potevamo fare bene e spingendo ancora di più su quello che abbiamo fatto bene. È giusto che un giocatore esce arrabbiato, se esce felice c’è un problema. È uscito arrabbiato ed ha avuto rispetto. Deulofeu è uscito arrabbiato, è entrato uno che era ancora più arrabbiato. Sono cose normali nel calcio”.

Sul futuro: “Sarei un bugiardo a dire che non mi interessa. Penso una partita alla volta. Di sicuro non mi faccio scappare un secondo della giornata tralasciando qualcosa”.

La prima esultanza da allenatore della Serie A: “Mi è venuto di andare verso la panchina con i ragazzi che erano là”.