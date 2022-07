Fonte: www.udinese.it

Udinese-Chelsea, amichevole prevista per venerdì 29 luglio alle ore 21.00, non sarà visibile in diretta tv in Italia. La notizia è arrivata dal sito ufficiale del club bianconero, che ha confermato che le prevendite dei biglietti per assistere dal vivo al match sono ancora aperte.