Udinese, Nestorovski: "A Milano per cercare i tre punti, dovremo fare una grande partita"

Ilija Nestorovski, attaccante dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Udinese TV dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus: "Volevamo giocare al meglio questa partita. Era un'opportunità per chi non ha giocato domenica ma abbiamo incontrato una squadra molto forte. Il risultato è pesante ma ormai è andata così, dobbiamo metterci alle spalle questa sconfitta e cercare di fare una grande partita contro il Milan. Dobbiamo lavorare ancora e cancellare gli errori commessi questa sera ma in campionato siamo in grande forma e, dopo tre vittorie consecutive, dobbiamo andare a Milano a cercare i tre punti".