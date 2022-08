Udinese, Success: "Contro il Milan sarà un match da 50 e 50"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Isaac Success, attaccante dell'Udinese, si è così espresso ai canali ufficiali del club friulano dopo la vittoria per 2-1 in Coppa Italia contro la Ferapli Salò: "È stata una preseason molto dura, quindi oggi abbiamo sofferto un po’, ma è stato un test importante. Con queste partite la squadra impara. Gli avversari sono stati difficili, ma siamo stati solidi fino alla fine. Sto bene fisicamente, sento di migliorare giorno dopo giorno e vedo i risultati dell’allenamento. Ovviamente devo continuare così. Sono contento della preparazione e del contributo che posso dare alla squadra, l’obiettivo è fare meglio della passata stagione".

Ora il Milan in campionato...

"Sarà una lunga settimana per noi, giocheremo contro i campioni in carica, ma questa partita ci aiuta a migliorare. La preparazione comincerà da lunedì, parleremo col coach in vista della gara. Vedo grande fiducia nella squadra, la vittoria di oggi ci stimola a dare il massimo a San Siro, notoriamente uno stadio difficile, ma sarà un match da 50 e 50. Vogliamo fare la nostra partita”