Udinese, ufficializzato l'acquisto del difensore Ebosse: "Duttilità e qualità"

Duttilità e qualità: la difesa bianconera si arricchisce di un nuovo innesto di talento.

Enzo Ebosse è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese, proviene dall’Angers ed ha firmato un contratto quinquennale.

Nazionale camerunense, Ebosse è un giocatore bravo a disimpegnarsi sia da difensore centrale che da esterno sinistro sfruttando il suo mancino.

Classe 1999, è nato ad Amiens, in Francia, l’11 marzo da famiglia originaria del Camerun di cui, poi, ha scelto la nazionalità sportiva.

Si è formato nel settore giovanile del Lens debuttando in prima squadra nella stagione 2017/2018 dove gioca tre partite tra Ligue 2 e coppe nazionali.

Resta in giallorosso fino all’estate 2019 quando lo preleva il Le Mans con cui gioca 18 partite tra Ligue 2 coppe mettendosi in grande evidenza. Infatti, passa nel 2020 all’Angers in Ligue 1 dove disputa sei partite al primo anno per poi diventare un titolare della squadra nella passata stagione in cui ha totalizzato 27 presenza in Ligue 1 ed una in coppa di Francia.

Vanta 7 presenze con l’under 16 francese ed ha partecipato alla scorsa coppa d’Africa col Camerun.

Bienvenue Enzo!