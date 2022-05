MilanNews.it

Antonin Barak, giocatore del Verona, ha dichiarato a DAZN prima della sfida contro il Milan: "Sarà una partita molto intensa, il Milan ha l'obiettivo di vincere lo scudetto. Mi aspetto una grande partita. Come ci ha caricato Tudor? Non serve per una partita come quella di questa sera".