Verona, ecco i giocatori gialloblu convocati in nazionale

Il sito ufficiale del Verona, prossimo avversario del Milan in campionato, riporta i giocatori gialloblu che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Eccoli nel dettaglio:

ANTONÍN BARÁK (Repubblica Ceca)

Repubblica Ceca - Galles (08/10, Praga - Qualificazioni Mondiali)

Bielorussia - Repubblica Ceca (11/10, Kazan - Qualificazioni Mondiali)

MATTEO CANCELLIERI (Italia Under 21)

Bosnia Herzegovina - Italia (08/10, Zenica - Qualificazioni Europei Under 21)

Italia - Svezia (12/10, Monza - Qualificazioni Europei Under 21)

PAWEL DAWIDOWICZ (Polonia)

Polonia - San Marino (09/10, Varsavia - Qualificazioni Mondiali)

Albania - Polonia (12/10, Tirana - Qualificazioni Mondiali)

MARTIN HONGLA (Camerun)

Camerun - Mozambico (08/10, Yaounde - Qualificazioni Mondiali)

Mozambico - Camerun (11/10, Tanger - Qualificazioni Mondiali)

DARKO LAZOVIĆ (Serbia)

Lussemburgo - Serbia (09/10, Qualificazioni Mondiali)

Serbia - Azerbaijan (12/10, Qualificazioni Mondiali)

IVOR PANDUR e BOŠKO ŠUTALO (Croazia Under 21)

Croazia - Norvegia (08/10, Varazdin - Qualificazioni Europei Under 21)

Azerbaijan - Croazia (12/10, Sumgayit - Qualificazioni Europei Under 21)

DAVID FLAKUS BOSILJ (Slovenia Under 21)

Slovenia - Inghilterra (07/10, Celje - Qualificazioni Europei Under 21)

Albania - Slovenia (11/10, Elbasan - Qualificazioni Europei Under 21)

DIEGO COPPOLA (Italia Under 19)

Qualifying Round di Tirrenia (da 29/09 a 02/10)

Qualifying Round di Slovenia (da 03/10 a 13/10)

Italia - Lituania (06/10, Bakovci)

Italia - Islanda (09/10, Bakovci)

Slovenia - Italia (12/10, Gornjaradgona)