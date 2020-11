Verona, Juric incorona il Milan: "Squadra fantastica"

Il tecnico del Verona <strong>Ivan Juric</strong> ha commentato il 2-2 al termine del match contro il <strong>Milan</strong>. Ecco le sue parole ai microfoni di <em>Sky Sport</em>: "Faccio i complimenti ai ragazzi, così è dura. Devono andare oltre al proprio limite, non è facile. Hanno fatto tante prestazioni importanti, rispetto a sei mesi fa avevamo 8 giocatori nuovi. Negli ultimi minuti si è fatta sentire l'esperienza. La Juve non vincerà come negli anni passati, non li vedo così dominanti come gli anni passati. Il Milan è fantastico".