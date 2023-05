Verona, verso il Milan: si spera di recuperare Lazovic almeno per la panchina

Come riporta tuttomercatoweb.com in vista di Milan-Verona, l'infermeria dei veneti resta piuttosto affollata, ma la speranza di Bocchetti e Zaffaroni è quella di recuperare quantomeno per la panchina un uomo chiave come Darko Lazovic, che a Bergamo ha rimediato una lesione di basso grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra. "Si tratta di un problema di lieve entità, la speranza di recuperarlo per il match contro il Milan c'è", aveva assicurato Zaffaroni in conferenza venerdì.

Molto, però, dipenderà dalle evoluzioni delle prossime ore, e soprattutto dalle sensazioni del giocatore. Con un possibile spareggio all'orizzonte, forzare eccessivamente il suo rientro rischierebbe di essere una scelta controproducente.