Verso Inter-Milan, la probabile formazione dei nerazzurri di Inzaghi

Pochi dubbi e abbondanza per Simone Inzaghi, che, in vista del Derby, può contare sull'intera rosa: Handanovic e Brozovic sono a disposizione, entrambi andranno in panchina. Skriniar, pur senza fascia da capitano, dovrebbe tornare in campo dal primo minuto con Acerbi (in vantaggio su De Vrij) e Bastoni davanti a Onana. Sulla destra Darmian è favorito su Dumfries, mentre tornerà Dimarco sul fronte mancino. Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, l'altro piccolo rebus da sciogliere riguarda l'attacco: Dzeko in pole su Lukaku per fare coppia con Lautaro. Non ci sarà Correa, che ha accusato un risentimento muscolare e pertanto non sarà nemmeno in panchina.