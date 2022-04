Verso Lazio-Milan, la probabile formazione dei biancocelesti

MilanNews.it

Per le tante assenze per influenza Maurizio Sarri, per due giorni consecutivi, ha dovuto annullare la doppia seduta d’allenamento. Basta questo per capire la difficile situazione della Lazio a pochi giorni dalla sfida col Milan. Tra i tanti giocatori alle prese con problemi di salute ci sono 3 titolari: Strakosha, Marusic e Milinkovic, negativi ai tamponi effettuati. Da Formello filtra ottimismo, ma se non dovessero recuperare spazio a Reina, Hysaj e Basic. Per il resto, pochi dubbi sulla formazione. Acerbi e Luiz Felipe al centro della difesa e Lazzari come terzino destro, poi Leiva e Luis Alberto a centrocampo con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco. Gli altri alle prese con l’influenza sono Adamonis, Raul Moro, Radu e Cataldi. Da valutare anche Patric e Pedro, ai box per problemi muscolari: più probabile il recupero del difensore, che al massimo andrà in panchina.