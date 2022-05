MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gian Piero Gasperini non parlerà domani in conferennza stampa alla vigilia della sfida tra il Milan e la sua Atalanta, valida per la 37esima giornata di Serie A ed in programma domenica alle 18 a San Siro.