Verso Milan-Cagliari, l'allenamento rossoblù: terapie per Théréau, Cacciatore, Cerri e Bradaric

I rossoblù sono subito tornati in campo dopo la gara di ieri contro l’Atalanta, per cominciare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, domenica sera al “Meazza” contro il Milan. Gli elementi maggiormente impiegati nella partita contro i bergamaschi hanno svolto una seduta defaticante. Gli altri sono stati impegnati in un lavoro di reattività, sprint e una serie di partitelle a campo ridotto. Assente Nicolò Barella, a Coverciano per lo stage azzurro. Alberto Cerri, Filip Bradaric e Fabrizio Cacciatore hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Cyril Théréau, per via di un risentimento al flessore della coscia destra. A riposo Valter Birsa, infortunatosi nella gara di ieri. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.