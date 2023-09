Verso Milan-Lazio, Romagnoli in dubbio per la sfida contro i rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex capitano rossonero sarebbe in dubbio per la sfida di sabato a San Siro. Nei giorni passati il difensore centrale italiano aveva sofferto di un leggero affaticamento, salvo poi recuperare in tempo per Lazio-Torino vinta 2-0 dai biancocelesti. Dopo la partita però, l'ex Roma e Milan avrebbe sentito ancora fastidio: vige quindi precauzione in vista della partita contro i rossoneri.