Verso Milan-Sassuolo: gli emiliani sono imbattuti da 8 partite

Questa sera il Milan farà il suo esordio in Coppa Italia contro il Sassuolo di Fabio Grosso, che come da pronostico sta volando a suon di vittorie in Serie B. Gli emiliani occupano infatti la prima posizione nel campionato cadetto, a 3 lunghezze di sicurezza dal Pisa dell'ex attaccante rossonero Inzaghi secondo.

Come detto anche da Paulo Fonseca ieri ai microfoni dei canali ufficiali del club, quella contro il Sassuolo non si prospetta essere per nulla una partita semplice, anche perché i neroverdi arrivano a San Siro in un momento di forma strabiliante, come confermano le 7 vittorie, ed un pareggio, nelle ultime 8 in stagione.