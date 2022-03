Verso Napoli-Milan, la probabile formazione dei partenopei

© foto di TuttoSalernitana.com

Sembrano esserci pochi dubbi in casa Napoli sulla formazione che affronterà il Milan nel big match in programma domenica sera al Maradona. Luciano Spalletti confermerà la formazione che ha giocato contro la Lazio, con l’unica eccezione di Lobotka dal primo minuto al posto di Demme. Il tecnico dei partenopei spera di recuperare Anguissa, anche se inizialmente in panchina, e un tentativo verrà fatto anche per Lozano. Nel 4-2-3-1 dei partenopei spazio dunque a Ospina tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Al centro Lobotka con Fabiàn, sulla trequarti Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Victor Osimhen.