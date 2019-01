Verso Sampdoria-Milan, il racconto dell'allenamento blucerchiato

La Sampdoria si è rimessa in moto. Radunatisi ieri sera per cena a Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo hanno cominciato il 2019 di lavoro con una doppia seduta in vista della gara di Coppa Italia con il Milan in programma sabato al “Ferraris”. In mattinata, sul campo 1, sessione sia atletica che tecnica. Nel pomeriggio, sul campo 2, allenamento quasi completamente con la palla. Ancora individuali di recupero per Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski che, progressivamente, si uniranno ai compagni per ultimare la preparazione. Gastón Ramírez, come concordato, sarà a disposizione a partire dalla giornata di domani, martedì, nella quale è scalettato un nuovo doppio.