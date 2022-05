Verso Verona-Milan, la probabile formazione di Tudor

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Verona, in rialzo le quotazioni di Martin Hongla: i segnali di crescita lanciati a Cagliari non sono sfuggiti a Igor Tudor, che merita di riconfermarlo in cabina di regia al fianco di Ivan Ilic. Il sacrificato, in questo gioco a incastri, sarebbe ancora una volta Koray Gunter: Tameze - irrinunciabile - scalerebbe infatti nel terzetto al fianco di Ceccherini e Casale, togliendo il posto proprio all'ex Galatasaray. Sugli esterni toccherà con ogni probabilità a Faraoni e al rientrante Lazovic, mentre in attacco sarà Barak a galleggiare alle spalle del duo Simeone-Caprari.