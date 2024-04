Youth League, verso la finale: alla scoperta dell'Olympiacos

vedi letture

Il sito ufficiale della UEFA presenta così l'Olympiacos che affonterà la Primavera del Milan nella finale di Youth League:

PERCORSO NELLA YOUTH LEAGUE 2023-2024

Primo turno percorso Campioni nazionali: eliminato il Lecce (doppia vittoria per 3-1 tra andata e ritorno)

Secondo turno percorso Campioni nazionali: eliminato il Gabala (due vittorie: 3-0 all'andata in Azerbaigian e 4-0 al ritorno in Grecia)

Spareggi: successo 6-5 ai rigori contro l'Inter

Ottavi di finale: vittoria per 4-2 ai rigori contro il Lens

Quarti di finale: 3-1 contro il Bayern Monaco

Semifinali: succcesso 3-1 ai rigori contro il Nantes (Nyon)

Capocannonieri: Charalampos Kostoulas, Christos Mouzakitis 5

Era già la prima squadra greca a raggiungere i quarti di finale prima di fare un ulteriore passo avanti a Nyon. Ora è solo il secondo club greco a raggiungere una finale in una competizione UEFA dopo il Panathinaikos nella Coppa dei Campioni 1970/71.

Isidoros Koutsidis, in panchina giovedì quando l'Olympiacos ha battuto il Fenerbahçe ai rigori nei quarti di finale di UEFA Europa Conference League, è arrivato da Istanbul per iniziare la semifinale di venerdì a Nyon. L'anno scorso Wouter Goes dell'AZ Alkmaar ha fatto esattamente lo stesso dopo una sfida senior contro l'Anderlecht (vinta anche ai calci di rigore), aiutando il club olandese a vincere sia la semifinale di Ginevra contro lo Sporting CP ai rigori che poi la decisiva con l'Hajduk Split tre giorni dopo.

LE DICHIARAZIONI:

Sotiris Sylaidopoulos, allenatore dell'Olympiacos: "Prima della partita con il Nantes ho detto ai miei giocatori che sono solidi come una roccia, hanno un carattere forte e queste caratteristiche li rendono speciali come squadra. Sanno come gestire le loro emozioni nelle situazioni più difficili e io Sono orgoglioso di loro, come lo è la maggior parte dei greci".

Christos Mouzakitis, attaccante dell'Olympiacos: "Abbiamo già affrontato squadre italiane, Lecce e Inter. Anche il Milan è una squadra speciale, è diversa, è la finale, ma abbiamo un'idea di come sono le squadre italiane. Sarebbe il primo titolo europeo per il calcio greco da EURO 2004, ma dal punto di vista del club sarebbe il primo. Per noi sarebbe una cosa senza precedenti. Sarebbe molto importante per il nostro Paese".

Theofanis Bakoulas, centrocampista dell'Olympiacos: "Molti di noi stanno insieme dall'anno scorso. Ne abbiamo passate tante insieme nell'ultimo anno perché abbiamo non siamo sempre stati al vertice del campionato e quindi abbiamo dovuto faticare molto. Quest'anno per noi in Youth League era iniziato molto bene. Il nostro allenatore ci aveva detto dopo la seconda partita che se avessimo vinto a Lecce saremmo arrivati lontani. E man mano che i giochi continuavano, abbiamo iniziato a crederci di più. Siamo fiduciosi dopo aver sconfitto i campioni d'Italia dell'anno scorso, il Lecce, e l'Inter, capolista di questa stagione. Pertanto, non abbiamo nulla da temere nei confronti del Milan più di quanto abbiamo avuto contro le altre due squadre italiane".