LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il diavolo è nei dettagli" di Charlie

Oggi è il giorno del post gara, dove leggeremo ogni genere di disamina e analisi di quanto visto ieri sera. Chissà se qualcuno si soffermerà anche su quel piccolo dettaglio, quel Bonucci in panchina dove potrebbe nascondersi la chiave di volta della partita.

Siamo abituati a glorificare la serietà e la competenza della dirigenza juventina, una macchina organizzativa ormai quasi perfetta che anche ieri ci ha portato a scuola, non tanto dentro al campo, ma fuori.

Si perché escludere un giocatore che per forza di cose avrebbe patito troppo psicologicamente la partita ha forse determinato il risultato più che la formazione che ha corso e sudato per novanta minuti.

La juve sicuramente può permetterselo vista l’abbondanza straordinaria della rosa, il Milan no. Ecco che quindi scende in campo un Higuain ancora troppo scottato dall’esclusione di questa estate. Un giocatore che avrebbe fatto di tutto per lasciare il segno…lo ha lasciato, purtroppo per noi in negativo, tanto da essere determinante ai fini del risultato finale.

I dettagli sono importanti, fanno la differenza in uno sport dove ogni centimetro conta. Perché Kessie è andato per calciare il rigore? Higuain non aveva concordato col mister di volerlo calciare a tutti i costi se fosse capitata l’occasione? Era il caso che lo calciasse lui visto che il penalty è più una gara di nervi che di abilità, oltretutto contro un portiere che ti conosce meglio di chiunque altro?

Dettagli…dove si è nascosto il diavolo.

Charlie