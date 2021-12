LA LETTERA DEL TIFOSO: "L'Inter con 48 ore di riposo in più. Come mai?" di Michele

Come ogni settimana, anche per motivi fantacalcistici e non solo per la forte fede rossonera, ho iniziato a studiare con attenzione come si presenterà il prossimo turno di Serie A. Siamo quasi a metà campionato e si possono iniziare a tirare le prime somme: le partite iniziano a scottare e ogni punto pesa. Il nostro amato Milan se la dovrà vedere contro il Napoli di Spalletti, che proprio come noi non sta vivendo il suo miglior periodo di forma. In tutto questo c’è l’altra squadra di Milano, spettatrice interessata a questa sfida di alta quota. Nel prossimo turno, mentre mister Pioli e i suoi ragazzi affronteranno i partenopei, i nerazzurri avranno già giocato. E qui arriva la sorpresa.

L’Inter, udite udite, giocherà venerdì 17 alle ore 20.45 contro la Salernitana (Salernitana che giocherà anche domani, martedì!) per poi tornare in campo nell’ultima giornata d’andata di Serie A nel pomeriggio del 22 dicembre contro il Torino. Torino che invece se la dovrà vedere prima contro il Verona domenica 19 dicembre alle ore 18:00. Quindi la squadra di Inzaghi, che è sempre pronto a sgolarsi disperato davanti alle telecamere, avrà a disposizione ben 48 ore, due giorni pieni pieni, in più di riposo rispetto ai loro avversari. Milan e Napoli invece, che come abbiamo già visto giocheranno domenica 19, andranno di nuovo in campo la sera di mercoledì 22: entrambe avranno a disposizione, giustamente, tre giorni per recuperare.

E quindi, in assenza di imminenti impegni europei, è molto strano che l’Inter abbia questo vantaggio rispetto alle dirette concorrenti. Di solito ci si aspetta che la legge sia uguale per tutti, ma è proprio vero che per alcuni è più uguale degli altri. In Italia non è di certo una cosa che sorprende.

di Michele da Brescia

